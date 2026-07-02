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02.07.2026, 09:00

Пожарная машина врезалась в жилой дом: оглашен приговор по делу о ДТП с двумя погибшими в Жанаозене

Общество 0 3 720 Ольга Максимова

В Мангистау вынесен приговор по  делу о ДТП с участием пожарной спецтехники, которая спешила на вызов, но от удара с автомобилем Lifan въехала в ограждение и стену жилого дома. Обвиняемый подал апелляцию, передает Lada.kz.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

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Решение в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области вынесено 21 мая, однако известно о нем стало только сегодня.

Подозреваемого обвиняли в ДТП, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 4 ст. 345 УК РК). В ходе судебного заседания один из потерпевших подсудимого простил, остальные двое просили назначить ему наказание в виде лишения свободы. Подсудимый вину не признал и просил его оправдать.

Судья Бердибеков С.К.  приговорил водителя пожарного авто к 5 годам лишения свободы. Его также лишили водительских прав на 7 лет.

В настоящее время дело находится на рассмотрении в апелляционной коллегии Мангистауского областного суда по жалобе подсудимого.  

Напомним, в Жанаозене в результате столкновения пожарной спецтехники с автомобилем Lifan 18 января погибли два человека. Пожарный автомобиль направлялся на вызов. В Жанаозенской городской многопрофильной больнице рассказали, что в общем в ДТП пострадали 11 человек, включая пожарных. Среди погибших оказались пассажир автомобиля Lifan (умер на месте) и девочка, которая на момент происшествия находилась в доме – именно в него врезалась пожарная машина. Пациентка скончалась в стенах больницы.

Среди выживших – водитель Lifan, семеро пожарных и еще одна девочка из пострадавшего дома.

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