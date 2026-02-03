Смертельное ДТП на трассе Актау – Бейнеу: прокуратура проверяет перевозчика и дорожные службы

Главная транспортная прокуратура проводит расследование по факту трагической аварии с пассажирским автобусом на трассе Актау – Бейнеу. Об этом сообщает издание CMN.KZ со ссылкой на официальный ответ надзорного органа, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта app.envato.com

В ведомстве подтвердили, что в рамках уголовного дела проверяются действия и бездействие должностных лиц, в том числе ответственных за эксплуатационное содержание автодороги и обеспечение безопасности дорожного движения. Возможный круг причастных устанавливается, конкретные фигуранты пока не названы.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 16 января в районе села Бейнеу. Изначально сообщалось о гибели четырёх пассажиров, однако позже стало известно, что число жертв увеличилось до пяти.