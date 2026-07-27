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27.07.2026, 12:34

Суд в Актау арестовал мужчину на пять суток за проникновение в спецприемник

Происшествия 0 2 517 Лиана Рязанцева

В Актау суд назначил местному жителю пять суток административного ареста за незаконное проникновение на территорию специального приемника управления полиции. Подробности редакции Lada.kz сообщили в пресс-службе Специализированного суда по административным правонарушениям города.

Фото: @mngsudkz/telegram
Фото: @mngsudkz/telegram

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Суд установил, что в июле текущего года мужчина, перепрыгнув через ограждение здания специального приемника управления полиции Актау, незаконно проник на территорию охраняемого объекта.

Вина правонарушителя полностью подтверждается рапортом сотрудника полиции, протоколом об административном правонарушении, протоколом допроса правонарушителя, - сообщили в пресс-службе суда.

При назначении административного взыскания суд не установил обстоятельств, смягчающих ответственность правонарушителя.  В то же время отягчающими обстоятельствами были признаны совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также неоднократное привлечение его к административной ответственности в течение последнего года.

Постановлением суда житель Актау признан виновным по статье 506 КоАП РК («Незаконное проникновение на объект, охраняемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан»). Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Санкция статьи 506 КоАП РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере 15 месячных расчетных показателей либо административного ареста на срок до 15 суток.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
zloyfil
zloyfil
В итоге попал куда хотел
27.07.2026, 10:21
дорожник
дорожник
Бывает что бегут из мест заключения , но что бы наоборот.....
27.07.2026, 08:32
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