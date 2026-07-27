В Мангистау задержали троих подозреваемых в незаконном хранении марихуаны

Сотрудники полиции задержали троих жителей Мангистауской области по подозрению в незаконном хранении наркотических средств. В автомобиле Mercedes-Benz E200 полицейские обнаружили свертки с марихуаной и более двух млн тенге наличными. По факту проводится досудебное расследование, передаёт Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

Задержание провели 21 июля в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора». В операции участвовали сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области, оперативных подразделений и патрульной полиции Актау.

При осмотре автомобиля Mercedes-Benz E200 полицейские обнаружили и изъяли два полимерных свертка с веществом растительного происхождения.

По данным полиции, изъятое вещество является марихуаной. Также были изъяты денежные средства в размере 2 035 000 тенге.

По данному факту задержаны трое жителей Мангистауской области. В ходе медицинского освидетельствования установлено, что все задержанные находились в состоянии наркотического опьянения вследствие употребления марихуаны, - сообщили в полиции.

Решением суда задержанные привлечены к административной ответственности и помещены в специальный приемник на 20 суток.

Автомобиль Mercedes-Benz E200 водворен на специализированную штрафную стоянку.

В департаменте полиции сообщили, что по факту обнаружения наркотических средств проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.