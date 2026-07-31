В Актау у 28-летнего водителя изъяли мефедрон

В Актау задержали 28-летнего водителя Mitsubishi Montero Sport, у которого при личном досмотре обнаружены и изъяты синтетические наркотики. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью 23 июля остановили в Актау автомобиль Mitsubishi Montero Sport.

При личном досмотре у 28-летнего водителя был обнаружен и изъят один зип-пакет с синтетическим наркотическим веществом мефедрон.

В ходе обыска автомобиля полицейские изъяли также еще 18 пластиковых контейнеров с синтетическим наркотиком «мефедрон», 5 зип-пакетов с наркотическим веществом, электронные весы, денежные средства в размере 120 тысяч тенге, тарелку и трубку со следами синтетического наркотика. Кроме того, при обыске по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты четыре рулона изоляционной ленты, предназначенные для фасовки наркотиков, а также около 100 новых зип-пакетов, - рассказали в полиции.

В ведомстве сообщили, что по данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Также, согласно заключению медицинского освидетельствования, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. В связи с этим в отношении него был составлен протокол по статье 440-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ). По решению суда нарушитель был арестован на 10 суток, - дополнили в полиции.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.