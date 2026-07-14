Изъято почти 59 граммов мефедрона: в полиции Мангистау раскрыли подробности спецоперации

В Актау сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали мужчину, подозреваемого в хранении и сбыте синтетических наркотиков. По данным полиции, у него изъяли мефедрон общей массой 58,9 граммов, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, задержание прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026» при координации прокуратуры региона.

Во время личного обыска у подозреваемого обнаружили расфасованное в зип-пакеты вещество и мобильный телефон.

Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством мефедрон общей массой 58,9 грамма.

По результатам медицинского освидетельствования у мужчины также установили состояние наркотического опьянения. В отношении него составили материал по статье 440-1 КоАП РК. По факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иные обстоятельства устанавливаются, - сообщили в полиции.

Для справки

Статья 440-1 КоАП РК. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф на физическое лицо в размере 40 МРП (173 000 тенге) либо административный арест на срок 10 суток.

Напомним, ранее в Актау на видео попала ночная спецоперация. Сотрудники правоохранительных органов 12 июля около 01:30 часов в 16 микрорайоне задержали молодого человека с наркотиками.