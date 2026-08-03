Видео с перевернувшимся катером вызвало бурные споры в Сети

В Сети активно распространяется видео с ночным происшествием на Каспии. Инцидент прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

По словам участников происшествия, на борту находились семь человек – водитель (парень 19-20 лет), пять девушек и один молодой человек.

По их версии, после опрокидывания судна пассажиры около часа находились в воде. Они заявляют, что проходившие мимо катера якобы не заметили их из-за темного времени суток и громкой музыки. В итоге их увидел экипаж другого катера, который помог доставить всех на берег.

Никто не получил тяжелых травм, однако некоторые получили легкие повреждения и наглотались морской воды.

Сразу после случившегося спасатели к ним якобы не прибыли, а в областную многопрофильную больницу они обратились самостоятельно.

Одни пользователи призывают запретить эксплуатацию скоростных катеров в темное время суток, другие требуют усилить контроль за водными аттракционами и проверять квалификацию судоводителей. Многие считают, что подобное происшествие было лишь вопросом времени.

В ДЧС региона сообщили, что опрокидование катера произошло в минувший вторник 28 июля около 23:30 часов. Видео же появилось в Сети вчера вечером, 2 августа.

По факту происшествия в отношении виновных лиц составлены протоколы по статьям 582 и 583 КоАП РК с наложением соответствующих взысканий.

Для установления причин происшествия материалы направлены в департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства транспорта РК. Кроме того, в управление полиции направлено письмо о помещении судна на специализированную штрафную стоянку, - сообщили в ведомстве.

В ДЧС Мангистауской области также призвали жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при эксплуатации маломерных судов.

Не допускайте перегруза плавсредств, обязательно используйте спасательные жилеты, не выходите в море при неблагоприятных погодных условиях и соблюдайте правила судоходства. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих, - отметили спасатели.

Тем временем в Сети также распространилось видео, на котором гидроцикл создавал угрозу безопасности отдыхающих в минусшую субботу, 1 августа, на территории базы отдыха «Самал» у Жанаозена.

В ходе проверки было установлено, что владелец гидроцикла нарушил требования безопасности на воде. В отношении него составлен протокол по части 5 статьи 582 КоАП РК (Управление маломерным судном без надетых и застегнутых индивидуальных спасательных средств). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге).

Контрольные и профилактические мероприятия, как зверили спасатели, будут проводиться на постоянной основе.

Для справки

Статья 582 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации судов, в том числе маломерных судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления). Штраф от 5 до 20 МРП (от 21 625 до 86 500 тенге).

Статья 583 КоАП РК (Нарушение правил плавания по внутренним водным путям). Штраф от 1 до 5 МРП (от 4325 до 21 625 тенге).