Видео с перевернувшимся катером вызвало бурные споры в Сети

В Сети активно распространяется видео с ночным происшествием на Каспии. Инцидент прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сообщает Lada.kz.
По словам участников происшествия, на борту находились семь человек – водитель (парень 19-20 лет), пять девушек и один молодой человек.
По их версии, после опрокидывания судна пассажиры около часа находились в воде. Они заявляют, что проходившие мимо катера якобы не заметили их из-за темного времени суток и громкой музыки. В итоге их увидел экипаж другого катера, который помог доставить всех на берег.
Никто не получил тяжелых травм, однако некоторые получили легкие повреждения и наглотались морской воды.
Сразу после случившегося спасатели к ним якобы не прибыли, а в областную многопрофильную больницу они обратились самостоятельно.
Одни пользователи призывают запретить эксплуатацию скоростных катеров в темное время суток, другие требуют усилить контроль за водными аттракционами и проверять квалификацию судоводителей. Многие считают, что подобное происшествие было лишь вопросом времени.
В ДЧС региона сообщили, что опрокидование катера произошло в минувший вторник 28 июля около 23:30 часов. Видео же появилось в Сети вчера вечером, 2 августа.
По факту происшествия в отношении виновных лиц составлены протоколы по статьям 582 и 583 КоАП РК с наложением соответствующих взысканий.
Для установления причин происшествия материалы направлены в департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства транспорта РК. Кроме того, в управление полиции направлено письмо о помещении судна на специализированную штрафную стоянку, - сообщили в ведомстве.
В ДЧС Мангистауской области также призвали жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при эксплуатации маломерных судов.
Не допускайте перегруза плавсредств, обязательно используйте спасательные жилеты, не выходите в море при неблагоприятных погодных условиях и соблюдайте правила судоходства. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих, - отметили спасатели.
Тем временем в Сети также распространилось видео, на котором гидроцикл создавал угрозу безопасности отдыхающих в минусшую субботу, 1 августа, на территории базы отдыха «Самал» у Жанаозена.
В ходе проверки было установлено, что владелец гидроцикла нарушил требования безопасности на воде. В отношении него составлен протокол по части 5 статьи 582 КоАП РК (Управление маломерным судном без надетых и застегнутых индивидуальных спасательных средств). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге).
Контрольные и профилактические мероприятия, как зверили спасатели, будут проводиться на постоянной основе.
Для справки
Статья 582 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации судов, в том числе маломерных судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления). Штраф от 5 до 20 МРП (от 21 625 до 86 500 тенге).
Статья 583 КоАП РК (Нарушение правил плавания по внутренним водным путям). Штраф от 1 до 5 МРП (от 4325 до 21 625 тенге).
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