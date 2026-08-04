В Жанаозене ведётся розыск женщины

Второй день сотрудники уполномоченных служб ведут розыск жительницы Жанаозена, которая утром 3 августа вышла из дома и пропала, передаёт Lada.kz .

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Как сообщили в управлении полиции Жанаозена, разыскивается Ашыкбаева Оңайхан Байболкызы, 1971 года рождения.

По предварительным данным, 3 августа 2026 года около 09:30 женщина вышла из дома, расположенного в селе Кызылсай на улице Б. Бабаханова. С тех пор она не вернулась, и ее местонахождение остается неизвестным. Розыск жительницы продолжается.

«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины или вы видели ее, просим сообщить по следующим телефонам: 8 701 475 38 55 или 8 777 920 72 76», - говорится в распространённом сообщении.

В ДЧС Мангистауской области рассказали, что в поисках с применением беспилотного летального аппарата (БПЛА) и спутниковой связи задействованы 37 человек личного состава.