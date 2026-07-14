В Мангистау в розыске находятся 76 подозреваемых в преступлениях и 40 без вести пропавших

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в Мангистауской области в настоящее время в различных категориях розыска числятся десятки человек. В их числе подозреваемые в совершении преступлений, без вести пропавшие граждане, а также должники, уклоняющиеся от исполнения судебных решений, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Polisia.kz

На сегодняшний день правоохранительные органы региона разыскивают 76 человек, подозреваемых в совершении преступлений. Самое старое розыскное дело датируется 9 апреля 1999 года. Управление полиции Актау продолжает устанавливать местонахождение 71-летнего Марата Джиенбаева.

Самая свежая ориентировка была зарегистрирована 13 июля 2026 года. Отдел полиции Мунайлинского района объявил в розыск 59-летнюю Баян Ауданбаеву.

Среди тех, кого продолжают искать правоохранительные органы, остаются и подозреваемые в убийстве Александра Насибари – Эльдар и Амир Аллахвердиевы.

Помимо подозреваемых в преступлениях, в регионе разыскивают 12 граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов. Один из них скрывается от исполнения обязательств перед детьми уже девять лет.

Еще 18 человек находятся в розыске как должники по исполнительным производствам. Речь идет об ответчиках по искам, предъявленным в интересах государства, а также о лицах, обязанных возместить ущерб, причиненный здоровью граждан или в связи со смертью кормильца. Самому молодому из разыскиваемых должников всего 20 лет. Он объявлен в розыск в марте текущего года.

Отдельную категорию составляют без вести пропавшие. В настоящее время в Мангистауской области официально числятся пропавшими 40 человек. В большинстве случаев люди ушли из дома и не вернулись, а в некоторых материалах причиной исчезновения указано «пропал при иных обстоятельствах». Самое давнее дело о безвестном исчезновении относится к 1998 году.

Среди пропавших есть и целые семьи. Так, с мая 2007 года продолжаются поиски Валентины Булах, Эдуарда Булаха и Виктора Булаха.

Вместе с тем, по состоянию на сегодняшний день в Мангистауской области отсутствуют несовершеннолетние, находящиеся в розыске как без вести пропавшие. В целом по Казахстану такими числятся 29 детей и подростков. Некоторые из них исчезли в раннем возрасте много лет назад и сегодня уже достигли совершеннолетия.

Напомним, вчера стало известно о розыске 26-летнего жителя Актау Шынгыса Шектибаева.