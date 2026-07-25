Объявлен в розыск: в Мангистау раскрыли личность обвиняемого по делу о насилии над несовершеннолетней

По уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней один из обвиняемых до сих пор скрывается от следствия. Его личность раскрыла представитель потерпевшей стороны Ажар Картбай, сообщает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Polisia.kz

Ажар Картбай сообщила, что в отношении остальных обвиняемых судебный процесс уже начинается. Один же из фигурантов объявлен в розыск, его местонахождение устанавливается.

По данным МВД РК, разыскивается Мустафаев Ержан Казангалиевич, 1983 года рождения.

Источник: instagram.com/azharkartbay/

Представитель потерпевшей стороны призвала всех, кому может быть известно местонахождение разыскиваемого, сообщить об этом в департамент полиции Мангистауской области либо по номеру телефона: +7 (7292) 47-50-14.

Каждый, кто скрывается от правосудия, должен понимать: избежать ответственности не получится. Рано или поздно перед судом должны предстать все, - написала Ажар Картбай.

Напомним, в Мангистауской области перед судом предстанет группа лиц, обвиняемых в систематическом изнасиловании несовершеннолетней.