В Актау на перекрестке с неработающим светофором столкнулись два внедорожника

В ночь на 4 августа произошло ДТП на перекрестке с неработающим светофором. Во время отключения электроэнергии столкнулись два внедорожника, один из водителей привлечен к административной ответственности, передаёт lada.kz .

Фото очевидца, улушенное с помощью ИИ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 августа в 00:22 на перекрестке между 8, 8А и 10 микрорайонами.

В момент аварии светофор не работал из-за отключения электроэнергии, поэтому движение на перекрестке осуществлялось без светофорного регулирования. Здесь столкнулись автомобили Nissan Patrol и Hyundai Galloper.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, причиной ДТП стало нарушение правил проезда перекрестка. 37-летний водитель Nissan Patrol не уступил дорогу автомобилю Hyundai Galloper, пользовавшемуся преимуществом в движении.

В отношении водителя Nissan Patrol составлен протокол по статье 610 КоАП РК («Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества»).

В ходе происшествия никто не пострадал, уточнили в ДП.

Статья 610 КоАП РК — «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» — влечет штраф в размере 40 МРП (173 000 тг) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.