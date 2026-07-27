Стали известны подробности тройного ДТП в Актау

В полиции раскрыли подробности тройного ДТП на кольцевой дороге в 27 микрорайоне Актау, передаёт Lada.kz .

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По информации департамента полиции Мангистауской области, авария произошла 26 июля около 16:30 на кольцевой дороге возле торгового дома «Бәйтерек» в 27 микрорайоне.

Водитель автомобиля Toyota Camry, не обеспечил безопасное расстояние до впереди двигавшегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt. В результате удара автомобиль Chevrolet Cobalt совершил столкновение с автомобилем Kia Rio. В результате ДТП никто не пострадал, - рассказали в полиции.

Отмечается, что на виновника аварии водителя автомобиля Toyota Camry составлен протокол по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Для справки

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества - влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или 86 500 теңге.

Напомним, момент тройного ДТП в Актау попал на видео.