Автохамство на дорогах Актау: опасный маневр попал на видео

В редакцию обратился житель Актау и рассказал о грубом нарушении правил дорожного движения и автохамстве, едва не приведшего к дорожно-транспортному происшествию, передаёт Lada.kz .

Скриншот ихз видео А. Аверкиева

Инцидент произошел 2 августа около 17:00 на автодороге, ведущей вдоль баз отдыха Актау, в районе базы отдыха «Комарово». По словам жителя областного центра Александра Аверкиева, он вместе с супругой направлялся на отдых на автомобиле Toyota Land Cruiser.

Как рассказал водитель, он двигался с максимально разрешенной скоростью, когда его догнал автомобиль Subaru. По словам Александра, водитель иномарки намеревался совершить обгон, однако вторая полоса в тот момент была занята другим транспортным средством. Не желая превышать скорость, Александр продолжил движение в установленном режиме на верхней отметке разрешенной скорости.

По его словам, водитель Subaru, стремясь опередить автомобиль, пересек двойную сплошную линию дорожной разметки и выполнил опасный обгон. После этого он резко затормозил перед Land Cruiser, создав аварийную ситуацию.

«Сзади нас также двигался автомобиль, и из-за экстренного торможения мы могли стать участниками ДТП. Несмотря на наличие комплексов фиксации скорости, здесь регулярно превышают скорость, опасно обгоняют и подрезают другие автомобили. Каждый выезд по этой дороге - как испытание. Считаю, что контроль за дорожным движением на этом участке недостаточный», - рассказал Александр Аверкиев.

Водитель надеется, что опубликованная видеозапись привлечет внимание компетентных органов. Сам он также намерен пожаловаться в полицию.