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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 13:44

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Погибший под колесами поезда «Мангистау-Атырау» признан виновным

Проверяющая комиссия дала свое заключение.

Фото из архива Lada.kz
После гибели человека под составом пассажирского поезда №313 сообщением «Мангистау-Атырау» 9 февраля 2017 года на разъезде 6 участка Сай-Утес – Бейнеу была создана рабочая комиссия. Она установила, что пострадавший погиб по собственной вине, так как находился в неустановленном месте железнодорожного пути. Об этом сообщили в пресс-службе АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Вахтовики, которые садятся на поезд на шестом разъезде, чтобы добраться домой, уверены, трагедия с кем-то из людей рано или поздно случилась бы в любом случае.

- Поезд на разъезде стоит всего пять минут. За это время 80-90 человек должны успеть добежать и сесть в поезд. При этом иногда нам приходится пролазить под вагонами других составов, чтобы не опоздать. Подобраться к нужному поезду очень сложно. В общей суматохе и спешке не заметить встречный движущийся состав очень легко, - рассказал один из вахтовых рабочих.

Мужчина сообщил, что жалобы в  АО "Қазақстан Темiр Жолы" (КТЖ) писались неоднократно, но ситуация на протяжении нескольких лет не менялась.

После того, как на разъезде под колесами поезда погиб человек, в КТЖ было приятно решение разработать проектно-сметаю документацию на строительство ограждений от выхода в зону повышенной опасности общей протяженностью порядка 108 километров на всех станциях АО «НК «КТЖ».

- К строительным работам планируется приступить в 2018 году. Также рассматривается вопрос изменения графика движения поездов №313, 314 для недопущения одновременного прибытия на разъезд №6, - сообщили в пресс-службе .

Члены рабочей комиссии, по заявлению пресс-службы КТЖ, приняли решение о том, что для жителей близлежащих районов необходимо провести разъяснительные беседы о нахождении в зоне повышенной опасности и правилах перехода через железнодорожные пути, совместно с сотрудниками линейного отдела внутренних дел организовать рейды.

Сотрудникам разъезда поручено усилить работу по своевременному оповещению людей о прибывающих, отправляющихся, проходящих поездах и производстве маневровой работы на станции.

Напомним, трагедия на разъезде №6 произошла 8 февраля текущего года около двух часов ночи. Мужчина 1985 года рождения в общей суматохе не заметил поезд, идущий по встречному пути. За спиной у него был рюкзак, который зацепился за состав, и мужчину подмяло под поезд. Проходящим составом мужчине отрезало обе ноги. Он скончался до приезда скорой помощи от потери крови.


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Комментарии ( 3 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 14:31
Помню этот 6 разьезд. В 2007 году поезд останавливался на пару минут и вся толпа вахтовиков бежит на звук открывающейся двери в темноте по этой щебенке шпал. Сейчас вроде 5 минут стоит поезд, но все равно мало для спокойной посадки на поезд ночью.
 
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mustain (Посетители) Сегодня, 14:29
Там не объявляют, на какой путь прибывает поезд, всегда на разный. Стоянка 5 мин.
 
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trump (Посетители) Сегодня, 14:24
в КТЖ было приятно решение разработать проектно-сметаю документацию

Они сметают любые деньги, сколько ни дай.
К строительным работам планируется приступить в 2018 году.

А до 2018-го пусть гибнут? Не перемудрите там, мудрецы. Все ваши благие намерения берут начало только после чьей-то смерти.
 
 

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