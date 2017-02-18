Погибший под колесами поезда «Мангистау-Атырау» признан виновным

Фото из архива Lada.kz
После гибели человека под составом пассажирского поезда №313 сообщением «Мангистау-Атырау» 9 февраля 2017 года на разъезде 6 участка Сай-Утес – Бейнеу была создана рабочая комиссия. Она установила, что пострадавший погиб по собственной вине, так как находился в неустановленном месте железнодорожного пути. Об этом сообщили в пресс-службе АО «КТЖ-Грузовые перевозки».
Вахтовики, которые садятся на поезд на шестом разъезде, чтобы добраться домой, уверены, трагедия с кем-то из людей рано или поздно случилась бы в любом случае.
- Поезд на разъезде стоит всего пять минут. За это время 80-90 человек должны успеть добежать и сесть в поезд. При этом иногда нам приходится пролазить под вагонами других составов, чтобы не опоздать. Подобраться к нужному поезду очень сложно. В общей суматохе и спешке не заметить встречный движущийся состав очень легко, - рассказал один из вахтовых рабочих.
Мужчина сообщил, что жалобы в АО "Қазақстан Темiр Жолы" (КТЖ) писались неоднократно, но ситуация на протяжении нескольких лет не менялась.
После того, как на разъезде под колесами поезда погиб человек, в КТЖ было приятно решение разработать проектно-сметаю документацию на строительство ограждений от выхода в зону повышенной опасности общей протяженностью порядка 108 километров на всех станциях АО «НК «КТЖ».
- К строительным работам планируется приступить в 2018 году. Также рассматривается вопрос изменения графика движения поездов №313, 314 для недопущения одновременного прибытия на разъезд №6, - сообщили в пресс-службе .
Члены рабочей комиссии, по заявлению пресс-службы КТЖ, приняли решение о том, что для жителей близлежащих районов необходимо провести разъяснительные беседы о нахождении в зоне повышенной опасности и правилах перехода через железнодорожные пути, совместно с сотрудниками линейного отдела внутренних дел организовать рейды.
Сотрудникам разъезда поручено усилить работу по своевременному оповещению людей о прибывающих, отправляющихся, проходящих поездах и производстве маневровой работы на станции.
Напомним, трагедия на разъезде №6 произошла 8 февраля текущего года около двух часов ночи. Мужчина 1985 года рождения в общей суматохе не заметил поезд, идущий по встречному пути. За спиной у него был рюкзак, который зацепился за состав, и мужчину подмяло под поезд. Проходящим составом мужчине отрезало обе ноги. Он скончался до приезда скорой помощи от потери крови.
Вахтовики, которые садятся на поезд на шестом разъезде, чтобы добраться домой, уверены, трагедия с кем-то из людей рано или поздно случилась бы в любом случае.
- Поезд на разъезде стоит всего пять минут. За это время 80-90 человек должны успеть добежать и сесть в поезд. При этом иногда нам приходится пролазить под вагонами других составов, чтобы не опоздать. Подобраться к нужному поезду очень сложно. В общей суматохе и спешке не заметить встречный движущийся состав очень легко, - рассказал один из вахтовых рабочих.
Мужчина сообщил, что жалобы в АО "Қазақстан Темiр Жолы" (КТЖ) писались неоднократно, но ситуация на протяжении нескольких лет не менялась.
После того, как на разъезде под колесами поезда погиб человек, в КТЖ было приятно решение разработать проектно-сметаю документацию на строительство ограждений от выхода в зону повышенной опасности общей протяженностью порядка 108 километров на всех станциях АО «НК «КТЖ».
- К строительным работам планируется приступить в 2018 году. Также рассматривается вопрос изменения графика движения поездов №313, 314 для недопущения одновременного прибытия на разъезд №6, - сообщили в пресс-службе .
Члены рабочей комиссии, по заявлению пресс-службы КТЖ, приняли решение о том, что для жителей близлежащих районов необходимо провести разъяснительные беседы о нахождении в зоне повышенной опасности и правилах перехода через железнодорожные пути, совместно с сотрудниками линейного отдела внутренних дел организовать рейды.
Сотрудникам разъезда поручено усилить работу по своевременному оповещению людей о прибывающих, отправляющихся, проходящих поездах и производстве маневровой работы на станции.
Напомним, трагедия на разъезде №6 произошла 8 февраля текущего года около двух часов ночи. Мужчина 1985 года рождения в общей суматохе не заметил поезд, идущий по встречному пути. За спиной у него был рюкзак, который зацепился за состав, и мужчину подмяло под поезд. Проходящим составом мужчине отрезало обе ноги. Он скончался до приезда скорой помощи от потери крови.