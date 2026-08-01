Патроны и марихуана: житель Актау получил ограничения свободы

В Актау суд признал 30-летнего мужчину виновным в незаконном хранении боеприпасов и наркотических средств без цели сбыта. При обыске у него обнаружили пять патронов, марихуану и предметы, которые, по данным следствия, использовались для употребления наркотиков, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Актауский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого 30-летнего жителя города.

Мужчина был предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 287 УК РК (незаконное хранение боеприпасов) и частью 2 статьи 296 УК РК (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта).

Как установил суд, 5 мая около 01:13 сотрудники полиции остановили мужчину возле дома № 20 в 7-м микрорайоне Актау. В ходе последующего обыска по месту его жительства были обнаружены электронные весы серо-черного цвета, пять патронов заводского изготовления, бутылка, которая, согласно материалам дела, использовалась для употребления наркотических средств, а также сверток с высушенной марихуаной.

Общий вес изъятого наркотического вещества составил 0,06 грамма.

Согласно заключению криминалистической экспертизы, пять обнаруженных патронов относятся к боеприпасам калибра 9 миллиметров и предназначены для нарезного огнестрельного оружия — пистолетов Макарова и Стечкина. Эксперты признали патроны пригодными для производства выстрелов.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Он пояснил, что патроны нашел, а марихуану хранил для личного употребления.

Суд признал мужчину виновным. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим ему окончательно назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.