Высокая неделя Каспия: какие мероприятия пройдут в Актау

Қазақ тіліне аудару

С 11 по 16 августа в Актау пройдут различные мероприятия в рамках Высокой недели Каспия. Какие события посетить и куда сходить — в обзоре на Lada.kz.

Фото из архива

С 11 августа стартует Высокая неделя Каспия.

Высокая неделя Каспия (High Caspian Week) — это серия мероприятий, которые одновременно проходят в нескольких городах страны: Астане, Актау, Атырау и Алматы. В программе — фотовыставки, экспертные конференции, форумы и общественные встречи. Все события объединены одной целью: сохранить единственное в мире замкнутое море и привлечь внимание общественности к его критическому состоянию.

Расписание мероприятий:

11 августа - серию мероприятий откроет конференция в Астане «Экология Каспия: вызовы и решения», в работе которой примут участие эксперты, представители госорганов, международные партнёры и СМИ. Среди тем конференции: причины обмеления Каспийского моря, опыт других стран и поиск решения важной проблемы.

12 августа – фотовыставка «Последний берег» пройдет сразу в четырех городах: Астана, Алматы, Актау и Атырау. Автор работ - известный фотограф Оспан Али. В Актау мероприятие пройдет в 19:00 возле кафе «Фламинго» в микрорайоне Приморский 1, 1/2.

13 августа – конференция неравнодушных: «Мой Каспий» в Актау. Начало в 19:00 на городском пляже №1.

14 августа – спецпоказ фильмов о Каспии в Астане, Актау и Атырау. Вход свободный.

15 августа – медиафорум «Голос Каспия» в Астане и презентация «10 шагов спасения».

16 августа – эко-арт фестиваль (Актау). Открытый культурный open-air на берегу моря с участием художников, музыкантов, перформеров и волонтёров. Мероприятие пройдет возле кафе «Фламинго».

Вход на мероприятия свободный.

Напомним, цель кампании - привлечь внимание к критическому состоянию моря и добиться реальных шагов по его сохранению: от научных решений до государственной поддержки и международного сотрудничества.