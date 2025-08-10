18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.08.2025, 12:44

Высокая неделя Каспия: какие мероприятия пройдут в Актау

Общество

С 11 по 16 августа в Актау пройдут различные мероприятия в рамках Высокой недели Каспия. Какие события посетить и куда сходить — в обзоре на Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

С 11 августа стартует Высокая неделя Каспия.

Высокая неделя Каспия (High Caspian Week) — это серия мероприятий, которые одновременно проходят в нескольких городах страны: Астане, Актау, Атырау и Алматы. В программе — фотовыставки, экспертные конференции, форумы и общественные встречи. Все события объединены одной целью: сохранить единственное в мире замкнутое море и привлечь внимание общественности к его критическому состоянию.

Расписание мероприятий:

  • 11 августа - серию мероприятий откроет конференция в Астане «Экология Каспия: вызовы и решения», в работе которой примут участие эксперты, представители госорганов, международные партнёры и СМИ. Среди тем конференции: причины обмеления Каспийского моря, опыт других стран и поиск решения важной проблемы.
  • 12 августа – фотовыставка «Последний берег» пройдет сразу в четырех городах: Астана, Алматы, Актау и Атырау. Автор работ - известный фотограф Оспан Али. В Актау мероприятие пройдет в 19:00 возле кафе «Фламинго» в микрорайоне Приморский 1, 1/2.
  • 13 августа – конференция неравнодушных: «Мой Каспий» в Актау. Начало в 19:00 на городском пляже №1.
  • 14 августа – спецпоказ фильмов о Каспии в Астане, Актау и Атырау. Вход свободный.
  • 15 августа – медиафорум «Голос Каспия» в Астане и презентация «10 шагов спасения».
  • 16 августа – эко-арт фестиваль (Актау). Открытый культурный open-air на берегу моря с участием художников, музыкантов, перформеров и волонтёров. Мероприятие пройдет возле кафе «Фламинго». 

Вход на мероприятия свободный.

Напомним, цель кампании - привлечь внимание к критическому состоянию моря и добиться реальных шагов по его сохранению: от научных решений до государственной поддержки и международного сотрудничества.

 

 

