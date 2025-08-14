18+
14.08.2025, 10:38

Зверьё атакует: вандалы уничтожили зеленые насаждения на набережной в Актау

Общество 0 1 942 Сергей Кораблев

Организаторы летних шахматных игр на набережной, которые все лето ухаживали за высаженными ими лианами, обнаружили растения без единого листа, сообщает Lada.kz.

Инициаторы интеллектуальных игр предполагают, что несовершеннолетние оборвали листву и истоптали ветки. 

Наверное, это дети. Родителям некогда следить, но потом такие родители винят правительство, - поделились организаторы.

С особой горечью они отмечают, что ежедневный полив, привоз воды в пятилитровых бутылках и недели заботы оказались напрасными - месяцы труда пошли насмарку.

С 12 мая по сегодняшний день, 14 августа, на пострадавшие лианы было потрачено 2640 литров воды.

Напомним, это уже не первый случай вандализма. В мае неизвестные два раза вырывали петунии из вазонов.

 

Комментарии

3 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Аульские мамаши выросшие посреди степи в юрте с такими не же невоспитанными личинками человека живут вокруг. За вандализм должно быть уголовное наказание и огромные штрафы от десятков миллионов!
14.08.2025, 12:38
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Заголовок соответствует действительности, но не совсем. Слишком мягкое определение.
14.08.2025, 08:28
Базелик
Базелик
Столица? тюркского? Мира? ? актау это днище Казпхстана, тут любят только то что можно съесть!
14.08.2025, 06:44
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

