Зверьё атакует: вандалы уничтожили зеленые насаждения на набережной в Актау

Қазақ тіліне аудару

Организаторы летних шахматных игр на набережной, которые все лето ухаживали за высаженными ими лианами, обнаружили растения без единого листа, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Инициаторы интеллектуальных игр предполагают, что несовершеннолетние оборвали листву и истоптали ветки.

Наверное, это дети. Родителям некогда следить, но потом такие родители винят правительство, - поделились организаторы.

С особой горечью они отмечают, что ежедневный полив, привоз воды в пятилитровых бутылках и недели заботы оказались напрасными - месяцы труда пошли насмарку.

С 12 мая по сегодняшний день, 14 августа, на пострадавшие лианы было потрачено 2640 литров воды.

Напомним, это уже не первый случай вандализма. В мае неизвестные два раза вырывали петунии из вазонов.