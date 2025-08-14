Зверьё атакует: вандалы уничтожили зеленые насаждения на набережной в Актау

Организаторы летних шахматных игр на набережной, которые все лето ухаживали за высаженными ими лианами, обнаружили растения без единого листа, сообщает Lada.kz.
Инициаторы интеллектуальных игр предполагают, что несовершеннолетние оборвали листву и истоптали ветки.
Наверное, это дети. Родителям некогда следить, но потом такие родители винят правительство, - поделились организаторы.
С особой горечью они отмечают, что ежедневный полив, привоз воды в пятилитровых бутылках и недели заботы оказались напрасными - месяцы труда пошли насмарку.
С 12 мая по сегодняшний день, 14 августа, на пострадавшие лианы было потрачено 2640 литров воды.
Напомним, это уже не первый случай вандализма. В мае неизвестные два раза вырывали петунии из вазонов.
Комментарии3 комментарий(ев)