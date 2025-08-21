Недавно отремонтированную лестницу за зданием акимата Мангистау снова будут переделывать – власти

Қазақ тіліне аудару

После жалоб жителей Актау подрядной организации, проводившей реконструкцию лестницы за зданием областной администрации, было поручено устранить выявленные недочеты, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

В Актауском городском акимате напомнили, что ранее лестница была облицована керамической плиткой, которая в зимний период представляла опасность для населения. По этим причинам было принято решение заменить покрытие на плиточные камни.

Работы по благоустройству выполняло ТОО «СМК-Атамекен». Обновление лестницы проводилось в июне-июле текущего года, объект был полностью сдан в эксплуатацию.

После появления видео акимат сделал подрядчику официальное замечание.

В рамках гарантийного срока подрядная организация примет меры по устранению выявленных недостатков и проведёт полное восстановление лестницы, - сообщили в пресс-службе акимата.

Напомним, 19 августа в социальных сетях появилось видео с жалобой на качество обновлённой пешеходной лестницы, расположенной за зданием областного акимата в 14 микрорайоне. На кадрах было видно, что часть плиточных камней уложена некачественно.