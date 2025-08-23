В Актау временно ограничат движение на еще одной дороге

Қазақ тіліне аудару

В связи с работами по обновлению тепловых сетей движение между 3А и 3Б микрорайонами Актау будет временно перекрыто, передает Lada.kz .

Работы будут проводиться в период с 23 по 24 августа.

Ответственным за проведение ремонтных работ является АО «Алматыинжстрой».

Администрация компании просит жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее в акимате сообщили, что автодорогу между 16 и 19 микрорайонами временно перекроют из-за работ по строительству и обновлению водоотводных систем, где часто происходит скопление дождевой воды. Работы будут проводиться 23 августа с 09:00 до 14:00.