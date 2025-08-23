После фестиваля «Ақ мая FEST»: горы мусора убрали и вывезли на полигон

Қазақ тіліне аудару

В акимате Мангистауского района сообщили, что сегодня, 22 августа, мусор был вывезен спецтехникой на специализированный полигон, передает Lada.kz .

Кадр видео

В акимат сообщили, что уборка территории после фестиваля шубата «Ак мая fest», прошедшего у подножия горы Айракты, была проведена своевременно.

Из-за большого количества конструкций, каркасов и другого оборудования, установленных организаторами мероприятия, последние отходы были собраны вечером 21 августа. Сегодня молодежь района вручную убрала оставшийся мусор, а коммунальная служба с помощью спецтехники вывезла его на специальный полигон, - сообщили в акимате.

В акимате заверили, что опубликованные в соцсетях фотографии сделаны в период, когда уборка ещё не была завершена.

В качестве подтверждения акимат предоставил видео.

Напомним, 22 августа в социальной сети Threads.com жительница Актау опубликовала фотографии мусора, оставленного после фестиваля шубата «Ақ Мая Fest».