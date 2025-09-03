Жильцы выступили против строительства трехэтажного ресторана впритык к их дому в Актау

Қазақ тіліне аудару

Жители жилого комплекса «Alma Aparts» в 17 микрорайоне уже больше года борются против строительства трехэтажного ресторана прямо под окнами их квартир, сообщает Lada.kz .

Фото жильцов дома №49 в 17 микрорайоне

По словам жителей дома №49, участок с ними по-соседству предприниматель получил после обмена земли в районе набережной на территорию в их микрорайоне. Люди считают, что акимат не имел права давать подобное разрешение.

В прошлом году жильцы направляли свои обращения с жалобами в акиматы области и города, в государственный архитектурно-строительный контроль и департамент по управлению земельными ресурсами. Однако стройка продолжилась.

Горожане подали иск в суд и сначала выиграли, но суд второй инстанции встал на сторону предпринимателя. Теперь объект уже находится на завершающем этапе строительства.

Ресторан строят буквально впритык к дому. Здесь три школы, колледж, клиника и детсады. Для проезда не останется места, машины будут парковаться прямо во дворе, - возмущаются жители.

По их словам, нарушены и санитарные нормы: отсутствует мусорный контейнер и парковка. А электро- и канализационные сети подключены, по словам жильцов, к общему колодцу жилого дома, что создает дополнительную нагрузку на их коммуникации.

Ресторан - это не только еда, но и алкоголь, шум, музыка, нетрезвые компании. Это разрушит наш покой, - добавили жители.

Редакция ожидает комментарий от городской администрации.

Напомним, точечная застройка давно является причиной возмущения жителей Актау. В апреле этого года скандал случился в 27 микрорайоне. Там впритык к жилым домам хотели впихнуть семиэтажный жилой комплекс. Планы застройщика пришлись не по душе обитателям соседних домов.

Ранее жители пожаловались на плотную застройку в 17 микрорайоне, где два жилых объекта возводили вплотную друг к другу. Местная администрация подала в суд на застройщика, выиграла и добилась решения о сносе недостроенного жилого дома.