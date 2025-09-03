18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.09.2025, 15:30

Жильцы выступили против строительства трехэтажного ресторана впритык к их дому в Актау

Общество 0 3 634 Сергей Кораблев

Жители жилого комплекса «Alma Aparts» в 17 микрорайоне уже больше года борются против строительства трехэтажного ресторана прямо под окнами их квартир, сообщает Lada.kz.

Фото жильцов дома №49 в 17 микрорайоне
Фото жильцов дома №49 в 17 микрорайоне

По словам жителей дома №49, участок с ними по-соседству предприниматель получил после обмена земли в районе набережной на территорию в их микрорайоне. Люди считают, что акимат не имел права давать подобное разрешение.

В прошлом году жильцы направляли свои обращения с жалобами в акиматы области и города, в государственный архитектурно-строительный контроль и департамент по управлению земельными ресурсами. Однако стройка продолжилась.

Горожане подали иск в суд и сначала выиграли, но суд второй инстанции встал на сторону предпринимателя. Теперь объект уже находится на завершающем этапе строительства.

Ресторан строят буквально впритык к дому. Здесь три школы, колледж, клиника и детсады. Для проезда не останется места, машины будут парковаться прямо во дворе, - возмущаются жители.

По их словам, нарушены и санитарные нормы: отсутствует мусорный контейнер и парковка. А электро- и канализационные сети подключены, по словам жильцов, к общему колодцу жилого дома, что создает дополнительную нагрузку на их коммуникации.

Ресторан - это не только еда, но и алкоголь, шум, музыка, нетрезвые компании. Это разрушит наш покой, - добавили жители.

Редакция ожидает комментарий от городской администрации.

Напомним, точечная застройка давно является причиной возмущения жителей Актау. В апреле этого года скандал случился в 27 микрорайоне. Там впритык к жилым домам хотели впихнуть семиэтажный жилой комплекс. Планы застройщика пришлись не по душе обитателям соседних домов.

Ранее жители пожаловались на плотную застройку в 17 микрорайоне, где два жилых объекта возводили вплотную друг к другу. Местная администрация подала в суд на застройщика, выиграла и добилась решения о сносе недостроенного жилого дома.

20
19
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
А как будет происходить эвакуация людей со стороны окон (которые теперь впритык к другому зданию) если (не дай бог) произойдёт возгорание со стороны фасада здания?
03.09.2025, 12:29
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Деньги решают ВСЁ.
03.09.2025, 12:27
Галина63
Галина63
А, еще квартиры у которых резко ухудшается естественное освещение, резко падают в цене. Купил светлую квартиру, а продать за эту стоимость не получится.
03.09.2025, 11:12
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?