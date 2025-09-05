Сколько людей спасено за купальный сезон в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

За лето в Мангистауской области удалось уберечь от гибели 50 человек, среди них 20 детей. Основная часть спасённых – это люди, которых унесло на сапбордах, а также несовершеннолетние, оставленные без присмотра на водоёмах, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный ДЧС.

Фото пресс-службы ведомства

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области рассказали, что за время купального сезона спасли 50 человек, среди которых было 20 детей (для сравнения: в 2024 году – 59 человек, среди них 11 детей). Чаще всего в этом году помощь требовалась людям на сапбордах и несовершеннолетним, находившимся без присмотра взрослых.

Отмечается, что ведомством на опасных участках и на коммунальных пляжах в рабочие дни организовано дежурство на 15 мобильных постах, в выходные дни действуют 33 поста (ОСО, оперативные группы и пожарные подразделения департамента).

С начала года в регионе проведено свыше 1000 сходов и 31 акция по разъяснению правил безопасности на воде, охватившие более 23 тысяч человек. Также состоялось 105 телеэфиров и 15 брифингов на эту тему. Кроме того, департаментом проведено обследование дна пляжей и зон отдыха, 50 спасателей зон отдыха прошли специальное обучение. Совместно с госорганами проведено более 1100 рейдов и патрулирований. За нарушения правил на водоёмах к ответственности привлечены 114 человек по статье 412 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.

Спасатели подчеркнули, что основными причинами утоплений стали алкогольное опьянение, переоценка собственных сил, оставление детей без присмотра и несоблюдение правил безопасности на водоёмах.

В случае чрезвычайной ситуации населению необходимо звонить по номеру «112».

