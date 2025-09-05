18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.09.2025, 18:06

Сколько людей спасено за купальный сезон в Мангистау

Общество 0 480 Лиана Рязанцева

За лето в Мангистауской области удалось уберечь от гибели 50 человек, среди них 20 детей. Основная часть спасённых  это люди, которых унесло на сапбордах, а также несовершеннолетние, оставленные без присмотра на водоёмах, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный ДЧС.

 

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области рассказали, что за время купального сезона спасли 50 человек, среди которых было 20 детей (для сравнения: в 2024 году  59 человек, среди них 11 детей). Чаще всего в этом году помощь требовалась людям на сапбордах и несовершеннолетним, находившимся без присмотра взрослых.

Отмечается, что ведомством на опасных участках и на коммунальных пляжах в рабочие дни организовано дежурство на 15 мобильных постах, в выходные дни действуют 33 поста (ОСО, оперативные группы и пожарные подразделения департамента).

С начала года в регионе проведено свыше 1000 сходов и 31 акция по разъяснению правил безопасности на воде, охватившие более 23 тысяч человек. Также состоялось 105 телеэфиров и 15 брифингов на эту тему. Кроме того, департаментом проведено обследование дна пляжей и зон отдыха, 50 спасателей зон отдыха прошли специальное обучение. Совместно с госорганами проведено более 1100 рейдов и патрулирований. За нарушения правил на водоёмах к ответственности привлечены 114 человек по статье 412 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.

Спасатели подчеркнули, что основными причинами утоплений стали алкогольное опьянение, переоценка собственных сил, оставление детей без присмотра и несоблюдение правил безопасности на водоёмах.

В случае чрезвычайной ситуации населению необходимо звонить по номеру «112».

Напомним, ранее стало известно, сколько человек утонуло в регионе за купальный сезон. 

Кроме того, в Актау нескольких отдыхающих, катавшихся на сапборде, унесло в море штормовым ветром.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?