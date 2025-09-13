В Казахстане одобрили проект по открытию генконсульства России в Актау

Қазақ тіліне аудару

Об одобрении проекта по открытию генконсульства России в Актау стало известно из Постановления Правительства РК от 10 сентября 2025 года № 735, передает Lada.kz .

Актау. Фото: пресс-служба правительства РК

Соответствующий документ опубликован на сайте Информационно-правовой системы нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет».

Одобрить прилагаемый проект Соглашения в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Актау, - говорится в документе.

С появлением Генерального консульства Российской Федерации в Актау консульский округ охватит территорию Мангистауской области. Это означает, что жителям региона больше не придется ездить в Уральск за услугами представительства соседней страны.

О том, что в Актау планируют открыть генеральное консульство Российской Федерации, обсуждали еще в 2019 году. Разместить четвертое генеральное консульство России в Актау было решено потому, что в казахстанском городе у моря сконцентрированы практически все консульства Прикаспийских государств - Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Исключение в этом списке составляла лишь Россия.

Вопрос дополнительно обсуждался в 2023 году при встрече Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным в Акорде, а затем в 2024 году на ХХ Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.