14.09.2025, 20:07

Выездной суд состоялся на месте спорной стройки на побережье в Актау

Общество 0 2 731 Сергей Кораблев

Стройка в микрорайоне «Самал», вокруг которой уже возникал скандал, вновь оказалась в центре внимания. Жители, возмущенные возведением незаконного объекта, наняли адвоката и подали в суд на застройщика. Процесс прошёл с выездом на побережье, где расположен спорный объект, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили жители микрорайона «Самал»
Фото предоставили жители микрорайона «Самал»

На этой неделе состоялось выездное заседание административного суда на месте строительства с участием судьи, секретаря суда, жителей соседних домов и представителей строительной компании.

Строители пытались убедить суд, как говорят жители, что объект не является многоквартирным домом, а представляет собой таунхаус на шесть квартир. При этом застройщики заявили, что внесли изменения в проект: вместо 20 квартир ожидается строительство только 6. Однако жители называли это объяснение «очковтирательством», ведь они уверены, что на самом деле здесь строится огромный дом, который создаст серьезные проблемы для всего района.

После заселения здания-«монстра» район столкнется с нехваткой воды, газа и электроэнергии, перегрузкой канализации и транспортных путей. Кроме того, по проекту жилого комплекса, утвержденному 15 лет назад, строительство такого здания не предусмотрено. На лицо коррупционная составляющая, иначе как такое было бы возможно, - говорят жители «Самала».

Lada.kz продолжает следить за развитием событий.

Напомним, в начале года стройка уже вызывала волну возмущений. 

После жалоб с февраля по май возведение объекта было приостановлено. Однако 5 июня, без каких-либо разъяснений, работы вновь активизировались.

В июне жители просили вновь остановить скандальную стройку.

Запросы в управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области остались без ответа.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Дрын они положили на вас.
14.09.2025, 18:02
