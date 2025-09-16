18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.54
637.09
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.09.2025, 08:30

Мангистауские сыровары завоевали три медали на чемпионате во Франции

Общество 0 2 265 Наталья Вронская

Во французском городе Тур с 14 по 16 сентября проходит престижный международный конкурс сыров и молочных продуктов Le Mondial du Fromage, где в числе победителей оказались производители из Мангистауской области, передает Lada.kz.

фото прислано Александрой Григоловой
фото прислано Александрой Григоловой

Ферма «Жети Лак» из Мангистау получила золотую и две бронзовые медали, подтвердив высокий уровень качества своей продукции. Кроме того, предпринимательница из Бейнеу удостоилась серебряной награды за балкаймак из верблюжьего молока.

«Мы представляем Мангистауский регион на мировой арене, и это большая гордость. Суперфинал пройдёт 16 сентября, и мы надеемся попасть туда. У нас свой стенд, и мы рады, что к нашей продукции проявляют интерес», — рассказала руководитель «Жети Лак» Александра Григолова.

Казахстан также заявил о себе на конкурсе, завоевав признание международного жюри. Особый интерес вызвал авторский сыр «Кымызхан» из верблюжьего молока, созданный сыроваром Эльвирой Мукашевой из Кокшетау. Необычный продукт сочетает традиции казахского напитка кумыз и современные технологии сыроделия. Такое смелое решение произвело впечатление на жюри, и «Кымызхан» был удостоен золотой медали в категории «Другие сыры, вызревающие в молоке».

Ещё одна золотая награда досталась Руслану Соколову из Бурабайского района. Он представил на суд экспертов нежный и ароматный сыр «Бура», относящийся к категории полутвёрдых сыров с созреванием до шести месяцев. Продукт покорил жюри своим мягким вкусом и тонким балансом, что позволило ему занять лидирующую позицию среди конкурентов из десятков стран.

В этом году в Туре соревнуются более 1500 образцов из 32 стран мира, и успех казахстанских производителей стал заметным событием для международного жюри.

Напомним, в степях Мангистау, вдали от традиционных сырных регионов, семья Александры Григоловой и Никиты Кобзева создала с нуля уникальную ферму. Без государственных субсидий, без кредитов и даже без строительной бригады – в пандемию они своими руками возвели цех, наладили производство молочной продукции и стали первыми в Казахстане, кто представил авторские козьи и верблюжьи сыры на международной арене.

41
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?