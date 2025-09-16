Мангистауские сыровары завоевали три медали на чемпионате во Франции

Қазақ тіліне аудару

Во французском городе Тур с 14 по 16 сентября проходит престижный международный конкурс сыров и молочных продуктов Le Mondial du Fromage, где в числе победителей оказались производители из Мангистауской области, передает Lada.kz.

фото прислано Александрой Григоловой

Ферма «Жети Лак» из Мангистау получила золотую и две бронзовые медали, подтвердив высокий уровень качества своей продукции. Кроме того, предпринимательница из Бейнеу удостоилась серебряной награды за балкаймак из верблюжьего молока.

«Мы представляем Мангистауский регион на мировой арене, и это большая гордость. Суперфинал пройдёт 16 сентября, и мы надеемся попасть туда. У нас свой стенд, и мы рады, что к нашей продукции проявляют интерес», — рассказала руководитель «Жети Лак» Александра Григолова.

Казахстан также заявил о себе на конкурсе, завоевав признание международного жюри. Особый интерес вызвал авторский сыр «Кымызхан» из верблюжьего молока, созданный сыроваром Эльвирой Мукашевой из Кокшетау. Необычный продукт сочетает традиции казахского напитка кумыз и современные технологии сыроделия. Такое смелое решение произвело впечатление на жюри, и «Кымызхан» был удостоен золотой медали в категории «Другие сыры, вызревающие в молоке».

Ещё одна золотая награда досталась Руслану Соколову из Бурабайского района. Он представил на суд экспертов нежный и ароматный сыр «Бура», относящийся к категории полутвёрдых сыров с созреванием до шести месяцев. Продукт покорил жюри своим мягким вкусом и тонким балансом, что позволило ему занять лидирующую позицию среди конкурентов из десятков стран.

В этом году в Туре соревнуются более 1500 образцов из 32 стран мира, и успех казахстанских производителей стал заметным событием для международного жюри.

Напомним, в степях Мангистау, вдали от традиционных сырных регионов, семья Александры Григоловой и Никиты Кобзева создала с нуля уникальную ферму. Без государственных субсидий, без кредитов и даже без строительной бригады – в пандемию они своими руками возвели цех, наладили производство молочной продукции и стали первыми в Казахстане, кто представил авторские козьи и верблюжьи сыры на международной арене.