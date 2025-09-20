Главный архитектор Шевченко: в Актау открыли мемориальную доску Михаилу Левину

Қазақ тіліне аудару

Фото автора

«Нам (ленинградским архитекторам) предоставили возможность создать новую серию домов только для Шевченко… Мы, когда задумывали город, хотели, чтобы на всех этапах он был цельным организмом. …Это большие образования городского типа, которые состоят из группы микрорайонов. Вот сейчас заканчиваем строительство первого жилого района. Он будет состоять из восьми жилых микрорайонов. Таким образом, на каждом этапе строительства у нас будет законченный город …Весь же большой Шевченко будет состоять из пяти жилых районов. Город рассчитан примерно на 250 тысяч жителей», - писал главный архитектор Шевченко Михаил Левин.

Создать именно такой город архитекторам удалось. Актау (получил статус города в 1963 году) был построен с чистого листа по генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом. Куратором от института выступал архитектор Михаил Левин. Он сыграл ключевую роль в формировании архитектурного облика областного центра – именно при его непосредственном участии возвели Дворец культуры имени Абая, кинозал «Юбилейный», гостиницу «Нефтяник», памятник Тарасу Шевченко.

В 1977 году за достижения в архитектуре и строительстве города его отметили Государственной премией СССР. Затем последовало признание на мировом уровне. Авторский коллектив, спроектировавший Шевченко, удостоился премии Патрика Аберкромби – высокой награды международного уровня за гуманизацию окружающей среды, неблагоприятной для человека.

С 1978 по 1987 годы Михаил Ильич проживал в доме №29 в 5 микрорайоне, именно здесь появилась мемориальная доска. Торжественное открытие прошло при участии заместителя акима Актау Бауыржана Есенова и первооткрывателей Мангышлака, старожил областного центра. Каждый из них бережно хранит в памяти воспоминания о том, как возводился Актау, а самое главное, о людях, которые вкладывали душу в строительство и развитие города у моря.

Многие из присутствоваших сказали много добрых слов в адрес Михаила Левина:

«Результатом ума, труда и фантазии этого человека является то, что называется городом Актау. Он контролировал, чтобы не было отступлений от плана, соблюдалась буква закона, город не потерял задуманной красоты. Михаил Ильич справился со своей задачей», - Виктор Малюк.

«Я его знал в период завершающего периода его работы здесь. Его идея, помощь, вдохновили меня как молодого архитектора. Он был человечным, отзывчивым, и привлекал таких же людей. Михаил Левин прожил целую жизнь вместе с городом, начиная от палаток. Сам ходил по стройплощадкам, инспектировал», - Гали Онгалбаев, экс-архитектор Мангистауской области.

«Вы знаете, что 31 августа открывали мемориальную доску Юрию Кузнецову, генеральному директору Прикаспийского горно-металлургического комбината. Это предприятия было градообразующим в течение 30-ти лет. Сегодня мы присутствуем на открытии мемориальной доски главному архитектору города, руководителю выездной бригады ленинградских проектировщиков. Они возводили кинозал «Юбилейный», дом культуры имени Абая и другие знаковые объекты города. За эти долгие годы наш город расстроился жильем на 150 тысяч жителей, домами культуры, школами и детскими садами в каждом микрорайоне, городским парком, сквером Победы, где сейчас многочисленные памятники нашим воинам, чернобыльцам», - Александр Клинчев.

«…Когда читаешь историю и те ситуации, в которых оказывались люди, понимаешь, что должны быть такие мемориальные доски. Это не только дань уважения, почитания их личного вклада в историю города. Это те якоря, которые нужны нашим детям, внукам… Очень хотелось бы, чтобы по книге «Золотые россыпи памяти», которую написала Павленко Тамара Михайловна, в школах рассказывали историю Актау. В этой книге описано все, что касается нашего города. И там есть такой интересный момент. Тамара Михайловна никому не давала прикоснуться ни к одному слову в своей книге, все писала только сама. Единственный человек, которому она позволила это – Левин», - Виктор Кох.

«Эти люди живут в наших сердцах. Сегодня мы отдаем дань памяти им за труд, переживания, за то, что у нас есть возможность жить в таком прекрасном городе. Каждый раз очень рад видеть старожилов, как будто родных вижу», - Онайбек Абдилов, председатель совета аксакалов АНК.

«Память о человеке, который сделал много благих дел, – это священная память. Совершенно правильно Виктор Кох сказал, что многие люди достойны мемориальных досок. Нужно ставить такие доски. Например, Глебу Померанцу, который спроектировал первый в мире опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем (натрием) – БН-350. Хотелось бы, чтобы у здания управления БН-350 стоял его бюст. Это люди, которые являются прародителями этого города. Это был прекрасный проект, где все было рассчитано. Такие люди, как Михаил Ильич, заложили основу этого города, чтобы в нем люди жили счастливо», - Юрий Кержбаум.

Михаил Левин ушел из жизни 21 октября 2021 года в родном Санкт-Петербурге.

Как вспоминает Тамара Павленко, именно строительство Актау он называл самым ярким, продуктивным периодом своего творчества.

«…А в той стране горит закат,

И ветер запах волн приносит,

И снова просит мое сердце того,

Что не вернуть назад…», - процитировал Виктор Кох стих Михаила Левина, переданный Тамарой Михайловной, который относится к воспоминаниям о городе Шевченко.

Напомним, 1 сентября текущего года в Актау состоялось открытие мемориальной доски Юрию Кузнецову. С 1973 по 1995 годы он возглавлял Прикаспийский горно-металлургический комбинат (ПГМК) – градообразующее предприятие, вокруг которого и вырос современный Актау. Мемориальная доска появилась на доме №24 в 7 микрорайоне, где долгие годы жил Юрий Кузнецов.