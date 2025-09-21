Почему банкоматы в Актау не принимают купюры нового образца

Қазақ тіліне аудару

Фото автора

Людям приходится обменивать новые деньги на старые, чтобы внести их через терминалы.

Это абсурд! Банкомат выдает новые 5000-ные купюры, а обратно не принимает. Зачем выводить старый образец раньше времени, если программное обеспечение банкоматов не готово?, - возмущаются горожане.

Один из жителей рассказал, что ему пришлось просить постороннего человека сделать перевод, так как у него была значительная сумма наличными, но обменять их на купюры старого образца не удалось.

В Kaspi подтвердили, что проблема действительно связана с купюрами нового образца.

Банкоматы сейчас проходят перепрошивку. В ближайшее время они будут принимать новые деньги. Пока же купюры можно обменять, - пояснили в банке.

Напомним, с 24 сентября банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года перестанут принимать в магазинах и при оплате услуг.