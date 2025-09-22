Контейнерные площадки просят заменить жители Актау – у властей нет денег

Қазақ тіліне аудару

Жители 14 микрорайона заявляют, что мусорные контейнеры, расположенные у их дома, находятся в плачевном состоянии. Люди просят власти заменить баки. В Актауском городском акимате ответили на жалобы, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 14 микрорайона

Контейнерная площадка за домом №2 в 14 микрорайоне, как говорят жители, находится в неудовлетворительном состоянии.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что в текущем году средства на установку и обновление ограждений контейнерных площадок не предусмотрены. Однако обращение принято во внимание, и при выделении финансирования вопрос будет рассмотрен.

Кроме того, по поручению акимата организация, ответственная за вывоз ТБО, получила указание усилить работу.

