В Актау определили лучших среди бригад скорой медицинской помощи

В Министерстве здравоохранения РК рассказали об итогах республиканского чемпионата бригад скорой медицинской помощи, который завершился в Актау, передает Lada.kz .

Победители чемпионата. Фото пресс-службы Министерства здравоохранения РК

В Актау 19 сентября завершился республиканский чемпионат бригад скорой медицинской помощи, который собрал команды из всех 20 регионов Казахстана, а также представителей России, Беларуси и Азербайджана.

На протяжении трёх дней участники демонстрировали навыки оказания экстренной помощи в условиях, максимально приближенных к реальным: от сердечно-лёгочной реанимации взрослых и детей до доврачебной помощи при травмах, ведения новорождённых и оказания первой помощи при акушерских осложнениях, - говорится в сообщении Минздрава РК.

По итогам соревнований первое место заняла бригада из Жамбылской области, второе место – из области Абай и третье место досталось бригаде из Астаны.

Среди зарубежных команд победителями стали:

1 место – Беларусь;

2 место – Россия;

3 место – Азербайджан.

Специальные номинации получили: «Үздік командалық жұмыс» («Лучшая командная работа») – Павлодарская область; «Жеңіске деген жігері үшін» («За волю к победе») – Улытауская область.

В отдельных категориях лучшими признаны:

PALS: Шымкент (1 место), Туркестанская область (2 место), Костанайская область (3 место);

NRP: Актюбинская область (1 место), Западно-Казахстанская область (2 место), Алматинская область (3 место);

PHTLS: Атырауская область (1 место), Акмолинская область (2 место), ВКО (3 место);

ACLS: город Кызылорда (1 место), Жетысуская область (2 место), Карагандинская область (3 место);

Триаж: Северо-Казахстанская область (1 место), Мангистауская область (2 место), город Алматы (3 место).

Организаторы чемпионата, Национальный координационный центр экстренной медицины и Ассоциация скорой медицинской помощи РК подчеркнули, что это мероприятие стало не только профессиональным соревнованием, но и значимой площадкой для обмена опытом.

Ранее сообщалось, что с 17 по 19 сентября в Актау будет проходить республиканский чемпионат бригад скорой медицинской помощи. Программа чемпионата включала мастер-классы по оказанию экстренной помощи, проверку уровня знаний по клиническим случаям и постановке правильного диагноза, обучение по оказанию первой помощи и тактике ведения пациента. Также предусмотрены тренинги по базовой и расширенной сердечно-лёгочной реанимации для взрослых и детей, оказанию догоспитальной помощи при травмах, реанимационной помощи новорождённым, а также оказанию первой помощи в экстренных акушерских ситуациях.