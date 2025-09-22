В Актау определили лучших среди бригад скорой медицинской помощи

В Министерстве здравоохранения РК рассказали об итогах республиканского чемпионата бригад скорой медицинской помощи, который завершился в Актау, передает Lada.kz.
В Актау 19 сентября завершился республиканский чемпионат бригад скорой медицинской помощи, который собрал команды из всех 20 регионов Казахстана, а также представителей России, Беларуси и Азербайджана.
На протяжении трёх дней участники демонстрировали навыки оказания экстренной помощи в условиях, максимально приближенных к реальным: от сердечно-лёгочной реанимации взрослых и детей до доврачебной помощи при травмах, ведения новорождённых и оказания первой помощи при акушерских осложнениях, - говорится в сообщении Минздрава РК.
По итогам соревнований первое место заняла бригада из Жамбылской области, второе место – из области Абай и третье место досталось бригаде из Астаны.
Среди зарубежных команд победителями стали:
Специальные номинации получили: «Үздік командалық жұмыс» («Лучшая командная работа») – Павлодарская область; «Жеңіске деген жігері үшін» («За волю к победе») – Улытауская область.
В отдельных категориях лучшими признаны:
Организаторы чемпионата, Национальный координационный центр экстренной медицины и Ассоциация скорой медицинской помощи РК подчеркнули, что это мероприятие стало не только профессиональным соревнованием, но и значимой площадкой для обмена опытом.
Ранее сообщалось, что с 17 по 19 сентября в Актау будет проходить республиканский чемпионат бригад скорой медицинской помощи. Программа чемпионата включала мастер-классы по оказанию экстренной помощи, проверку уровня знаний по клиническим случаям и постановке правильного диагноза, обучение по оказанию первой помощи и тактике ведения пациента. Также предусмотрены тренинги по базовой и расширенной сердечно-лёгочной реанимации для взрослых и детей, оказанию догоспитальной помощи при травмах, реанимационной помощи новорождённым, а также оказанию первой помощи в экстренных акушерских ситуациях.
