На пробки жалуются жители одного из микрорайонов Актау: когда власти решат проблему

Қазақ тіліне аудару

В городской администрации ответили на жалобы жителей 11 микрорайона, которые уже несколько недель страдают от пробок возле дома №10, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

В городском акимате сообщили, что, помимо восстановления дорожного покрытия в 11 микрорайоне, здесь ведутся еще и работы по расширению проезжей части и обустройству автостоянки. В связи с чем возникают заторы.

Чиновники пообещали завершить ямочный ремонт до конца сентября.

Власти призвали жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, отметив, что блоагоустройство ведется для создания удобства самим людям.

Напомним, водители возмущены пробками из-за затянувшегося ремонта.