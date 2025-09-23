На пробки жалуются жители одного из микрорайонов Актау: когда власти решат проблему

В городской администрации ответили на жалобы жителей 11 микрорайона, которые уже несколько недель страдают от пробок возле дома №10, сообщает Lada.kz.
В городском акимате сообщили, что, помимо восстановления дорожного покрытия в 11 микрорайоне, здесь ведутся еще и работы по расширению проезжей части и обустройству автостоянки. В связи с чем возникают заторы.
Чиновники пообещали завершить ямочный ремонт до конца сентября.
Власти призвали жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, отметив, что блоагоустройство ведется для создания удобства самим людям.
Напомним, водители возмущены пробками из-за затянувшегося ремонта.
