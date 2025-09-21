Пробками парализован микрорайон в центре Актау

Қазақ тіліне аудару

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Жители 11 микрорайона жалуются на пробки возле дома №10. По их словам, месяц назад здесь вырезали асфальт для ямочного ремонта, но работы так и не продолжили.

В часы пик в микрорайоне образуются пробки. Дорога узкая, проезжать сложно. Это же ненормально! Зачем было вырезать асфальт, если ничего не делают? Ждут погоды?, - возмущаются водители.

А возле дома №1 ямы уже по колено, заявляет один из автовладельцев. Сегодня ночью, 21 сентября, он днищем зацепил свою новую машину.

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что обращение жителей принято во внимание и поручение передано соответствующей организации.

Напомним, в этом году содержание и текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог и тротуаров обойдется бюджету в 316 330 267 тенге.

