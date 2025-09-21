18+
21.09.2025, 14:52

Пробками парализован микрорайон в центре Актау

Общество

Водители возмущены пробками из-за затянувшегося в 11 микрорайоне ремонта, сообщает Lada.kz.

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ
Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Жители 11 микрорайона жалуются на пробки возле дома №10. По их словам, месяц назад здесь вырезали асфальт для ямочного ремонта, но работы так и не продолжили.

В часы пик в микрорайоне образуются пробки. Дорога узкая, проезжать сложно. Это же ненормально! Зачем было вырезать асфальт, если ничего не делают? Ждут погоды?, - возмущаются водители.

А возле дома №1 ямы уже по колено, заявляет один из автовладельцев. Сегодня ночью, 21 сентября, он днищем зацепил свою новую машину.

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что обращение жителей принято во внимание и поручение передано соответствующей организации.

Напомним, в этом году содержание и текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог и тротуаров обойдется бюджету в 316 330 267 тенге.

Кайрат Хасанов, заместитель директора по воспитательной работе школы «Өркен», рассказал, что бы он сделал, будь акимом города, решая проблему разбитых дорог.

3
16
0
Комментарии

Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?