Допросились: в 11 микрорайоне Актау меняют тротуар перед школой

Қазақ тіліне аудару

В 11 микрорайоне начались работы по благоустройству и замене тротуаров, на состояние которых не раз обращали внимание жители Актау, передает Lada.kz .

Фото автора

Как сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата, дорожки в 11 микрорайоне обустраиваются в рамках ямочного ремонта. Под благоустройство попала и дорога у школы №10.

В связи с отсутствием возможности передвижения пешком к школе от домов №18А и №33 в 11-м микрорайоне, а также по просьбам жителей проводятся работы по устройству пешеходных дорожек, - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее редакция Lada.kz в рамках рубрики «Чёрное и белое» поднимала вопрос о необходимости замены данного тротуара.