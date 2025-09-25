Выявили еще в утробе: в Актау новорождённому удалили крупную опухоль

Қазақ тіліне аудару

Врачи областного Центра матери и ребёнка спасли жизнь малышу с редким диагнозом. Ещё во время беременности у ребёнка была выявлена тератома – опухоль в области крестца, передает Lada.kz .

Фото: ЦОК Мангистауской области

По информации пресс-службы медучреждения, Маржан Жумагулова стала мамой в пятый раз. На 20-й неделе беременности УЗИ показало наличие у плода новообразования. Первоначально врачи планировали провести кесарево сечение, однако на 38-й неделе у женщины начались естественные роды.

После рождения ребёнка поместили в реанимацию. Спустя неделю малышу сделали сложную хирургическую операцию: врачи удалили опухоль размером около 18 сантиметров.

Сегодня состояние новорожденного оценивается как удовлетворительное. Он выписан домой вместе с мамой.

Медики отмечают, что успешное завершение этой истории стало возможным благодаря своевременной диагностике и слаженной работе команды специалистов.

Напомним, ранее специалисты Мангистауской областной многопрофильной больницы спасли жизнь любителю фастфуда. Подробнее по ссылке.