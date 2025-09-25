26 сентября в нескольких микрорайонах Актау отключат электроэнергию

Қазақ тіліне аудару

ГКП «АУЭС» сообщает, что в ночь на 26 сентября пройдет частичное отключение электроэнергии в нескольких микрорайонах областного центра, передает Lada.kz .

Ограничения будут действовать с 00:00 до 05:00 часов в 5, 6, 7, 8, 9, 14, 22, 23 и 24 микрорайонах.

По информации АО «МРЭК», временные неудобства связаны с плановыми ремонтными работами.

Энергетики проведут замену устаревшего оборудования на новое.

Список жилых домов и объектов, которые попадут под отключение, опубликован отдельно. В нем указаны адреса подстанций (например, ТП14-03 – это 14-й микрорайон) и прилегающие к ним дома.

В связи с проведением плановых работ в 15 микрорайоне с 09:00 до 12:30 будет ограничена подача электроэнегии. Под ограничением попадают жилые дома: № 27(а,б), 28б, 32,60,61. С 13:30 до 17:30 под ограничением жилые дома: № 55, 56(а,б), 70.

Напомним, ранее ТОО «МАЭК» сообщило о временном приостановлении подачи питьевой воды в городе, которая также состоится в ночь на 26 сентября.