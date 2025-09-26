S.O.S: в Актау пройдет модный перформанс в защиту Каспия

Қазақ тіліне аудару

На сцене амфитеатра состоится необычное дефиле под названием «S.O.S - Save Our Sea: Нити Перемен». Показ приурочен к мировым Неделям моды и направлен на привлечение внимания к критическому состоянию Каспийского моря, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Событие организовано экологической инициативой «Save the Caspian Sea» при поддержке экофестиваля «TAZALike FEST» и модельного агентства «Velada Models».

На подиуме будут представлены два сценария будущего Каспия: темный - катастрофический, и зеленый - устойчивый. Организаторы хотят образно показать, что ждет море и местных жителей, если не добиться прозрачности и подотчетности от нефтяных компаний, работающих в регионе, и не начать предпринимать конкретные шаги по спасению Каспия.

Мероприятие пройдет в эту субботу, 27 сентября, в 15:00, на сцене амфитеатра на набережной 15 микрорайона.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев призвал ООН к срочным мерам по спасению Каспийского моря.