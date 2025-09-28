В акимате Актау рассказали о подготовке соцобъектов к зиме

Қазақ тіліне аудару

В областном центре не все социальные объекты получили паспорт готовности к отопительному сезону. Сделать это обещают до 1 октября. Об этом сообщили в Актауском городском акимате, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта snpoteplopribor.ru

Во всех многоквартирных жилых домах проведены ревизия, промывка и опрессовка систем отопления, и они полностью готовы к отопительному сезону. Их в Актау насчитывается 1291: к централизованной системе отопления подключены 1096, а оставшиеся 195 домов обеспечиваются теплом от 21 автономной котельной.

Степень готовности социальных объектов, расположенных на территории города, составляет 82,2%. По оставшимся объектам паспорта готовности будут получены в полном объеме до 1 октября текущего года.

С 10 по 19 сентября 2025 года по завершении монтажных работ было поэтапно произведено заполнение магистральных трубопроводов тепловых сетей города Актау и промышленной зоны.

С 19 по 22 сентября 2025 года в сотрудничестве с ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) проведены гидравлические испытания магистральных трубопроводов на плотность.

С 26 сентября 2025 года ТОО «МАЭК» совместно с ГКП «КЖСА» возобновил подачу горячей воды потребителям города Актау через трубопроводы тепловой сети передающей организации.