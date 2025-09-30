Семья из Актау просит помощи в лечении 15-летней дочери

Қазақ тіліне аудару

Пятнадцатилетней Жансае Аршабек поставили диагноз – злокачественная двусторонняя феохромоцитома. В июле текущего года девочке провели операцию и удалили метастазы. Теперь ей предстоит лечение и реабилитация. Семья Жансаи просит жителей региона оказать посильную помощь, сообщает Lada.kz.

Фото предоставила мама Жансаи

По словам матери девочки Гульден Сарсенгалиевой, в июле ее дочь прооперировали в одной из клиник в Стамбуле. Но, в октябре Жансае Аршабек предстоит еще раз выехать за границу на диагностику и последующее лечение.

Больница уже выставила счёт за лечение. Необходимо собрать 3 140 000 тенге, из которых на данный момент удалось уже собрать 1 644 256 тенге. Для этого мы продолжаем сбор средств, и любая поддержка со стороны неравнодушных людей имеет для нас огромное значение. Будем очень благодарны людям, которые смогут поддержать нашу семью в столь трудный момент, - обратилась мама ко всем неравнодушным.

Феохромоцитома - это крайне редкая и агрессивная форма рака, поражающая надпочечники. Особую сложность случая усугубляло то, что опухоль развилась не на одном, а сразу на обоих надпочечниках. В результате врачам пришлось удалить оба органа.

С того момента Жансая живёт на гормонозаместительной терапии. Её организм каждый день нуждается в искусственных гормонах, без которых она не сможет.

Жители Мангистау, желающие оказать помощь семье, могут узнать необходимые данные по ссылке.

