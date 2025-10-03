До 1,7 млн тонн: Казахстан и Азербайджан наращивают транзит нефти через Актау

Қазақ тіліне аудару

Министры энергетики Азербайджана и Казахстана обсудили проект Каспийского зеленого энергетического коридора, а также наращивание транзита нефти через Актау, передает Lada.kz .

Фото: минэнерго РК

В рамках встречи министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов и министр промышленности и энергетики Азербайджана Парвиз Октай оглы Шахбазов уделили особое внимание проекту Каспийского зелёного энергетического коридора, который за последние два года прошёл путь от идеи до полноценного стратегического проекта. Подписаны соглашения, создано совместное предприятие системных операторов Казахстана, Азербайджана и Узбекистана, готовится ТЭО при поддержке международных финансовых институтов.

Мы уверены, что коридор станет надёжным мостом для поставок чистой энергии из Центральной Азии в Европу через Кавказ, - заявил Ерлан Аккенженов.

Важной темой переговоров стало развитие транспортной инфраструктуры. Маршрут Актау – Баку – Джейхан стал ключевой экспортной артерией для поставок казахстанской нефти. В 2023 году по нему было транспортировано 1,06 млн тонн, а в 2025 году планируется довести объём до 1,7 млн тонн.

Для нашей страны маршрут Актау – Баку – Джейхан имеет стратегическое значение. Одновременно сохраняется использование направления Баку – Супса в качестве стратегического резерва, - отметил Ерлан Аккенженов.

По итогам встречи отмечено, что сотрудничество Казахстана и Азербайджана получает новый импульс и открывает дополнительные возможности для всего региона.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и Европейский союз намерены выделить 45 миллионов евро на развитие порта Актау.