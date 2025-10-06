18+
06.10.2025, 11:11

Президент направил поздравление в честь 275-летия юбилея Бекета-ата

Общество 0 1 614 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области прошли мероприятия, посвящённые 275-летию со дня рождения Бекет-ата Мырзагулулы и его духовного наставника Шопан-ата. Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо по случаю юбилея, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

В местности Тобыкты был проведён ряд мероприятий в честь 275-летия Бекета-ата Мырзагулулы и его духовного наставника Шопан-ата. В двухдневном масштабном мероприятии приняли участие более 10 тысяч гостей из разных уголков Казахстана, а также из ближнего и дальнего зарубежья.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо по случаю юбилея, в котором отметил особое значение Бекета-ата в духовной жизни народа. Поздравление президента народу зачитал аким области Нурдаулет Килыбай.

Бекет Мырзагулулы  один из выдающихся сынов своего народа, ставший опорой и защитой для своего края. Он посвятил всю свою жизнь просветительской деятельности и обогащению духовного мировоззрения народа. Бекет-ата известен всему казахскому народу и братским странам как великий мыслитель и духовный наставник. По моему поручению ведётся  работа по включению подземной мечети в Огланды и других исторических объектов этого региона в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Культурная и духовная ценность личности мыслителя, призывавшего людей к добру и согласию, по праву считается бесценным достоянием нашей национальной идентичности. Сохранить и передать потомкам  наш священный долг. Желаю всем благополучия и процветания, - говорится в поздравлении.

В мероприятии приняли участие депутаты парламента РК, представители интеллигенции, общественные деятели, молодежь.

В рамках юбилейного торжества были организованы соревнования по национальным видам спорта  конные забеги, аламан-байге, казакша курес, поднятие гири и другие. Для гостей установили свыше 100 юрт и провели ас (поминальный обед).

Кроме того, мероприятие продолжилось насыщенной духовно-культурной программой. На площадке Ойталқы известные личности поделились своими глубокими мыслями о единстве, сплочённости и духовной преемственности. Концертная программа «Маңғыстау машайықтың басқан жері» и вечер традиционного искусства «Әулиелер әуезі» подарили зрителям сильные духовные впечатления.

В пресс-службе акима Мангистауской области подчеркнули, что все юбилейные мероприятия были организованы за счет спонсорских средств.  

Ранее, сообщалось, что в регионе проходят мероприятия, посвящённые 275-летию со дня рождения Бекет-ата Мырзагулулы и его духовного наставника Шопан-ата. Для обеспечения порядка и безопасности паломников у святых мест задействованы более 1500 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии РК.

