В Актау ночью частично отключат электроэнергию в нескольких микрорайонах

В связи с проведением ремонтных работ в ночь с 6 на 7 октября будет произведено частичное отключение электроэнергии в девяти микрорайонах Актау, сообщает Lada.kz со ссылкой на ГКП «АУЭС».

Фото: istockphoto.com

По данным ГКП «АУЭС», частичное отключение электроэнергии будет произведено в ночь с 6 на 7 октября с 00:00 до 05:00 часов.

В связи с проведением ремонтных работ АО «МРЭК» в период с 00:00 до 05:00 часов планируется частичное отключение электроэнергии в 5, 6, 7, 8, 10, 11 ,12, 24, 28А микрорайонах. АО «МРЭК» проводит работы по замене старого оборудования на новое, - сообщили в ГКП «АУЭС».

Напомним, ранее планово-предупредительные работы велись в 14 и 15 микрорайонах.