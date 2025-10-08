Какие выплаты получат жители Мангистау ко Дню лиц с инвалидностью

Қазақ тіліне аудару

В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области рассказали Lada.kz , какие выплаты сделают людям с ограниченными возможностями ко Дню лиц с инвалидностью.

Фото: Pixabay

По данным ведомства, единовременных выплат для указанной категории населения ко Дню лиц с инвалидностью в этом году не предусмотрено, однако их сделают ко Дню Республики.

На текущий момент в регионе насчитывается 34 510 инвалидов различных групп. Всем им перечислят по 5 МРП (19 660 тенге) в честь праздника.

Для справки

В Казахстане День лиц с инвалидностью отмечается ежегодно во второе воскресенье октября, День Республики – 25 октября.

