09.10.2025, 14:24

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев выиграл кассационный суд у Антикора

Общество 0 4 847 Наталья Вронская

Кассационный суд Республики Казахстан отменил решение первой инстанции по делу блогера из Актау Азамата Сарсенбаева, которого в мае этого года приговорили к 20 суткам административного ареста по статье 73-2 часть 2 Кодекса об административных правонарушениях РК («Клевета»), передает Lada.kz.

Фото: @azamat_sarsenbayev / Instagram
Фото: @azamat_sarsenbayev / Instagram

Как сообщил сам Сарсенбаев, высшая судебная инстанция «поставила жирную точку» в этом деле, признав решение суда первой инстанции незаконным.

«По прошествии пяти месяцев мы со своей командой адвокатов добились справедливости! Отдельное спасибо судьям Верховного суда за справедливый и адекватный приговор. Не зря мы дождались вступления в силу анонсированных президентом реформ судебной системы», — написал Азамат Сарсенбаев.

Адвокат блогера Сери Абул отмечал, что производство по этой статье противоречило закону, поскольку потерпевшей стороной указано государственное ведомство, тогда как, согласно законодательству, объектом клеветы может быть только физическое лицо.

Теперь, после вступления в силу решения кассационного суда, Азамат Сарсенбаев заявил о намерении потребовать моральную компенсацию за незаконное привлечение к административной ответственности.

 Напомним, 28 мая блогер сообщил, что решением Актауского городского суда был арестован на 20 суток за цитирование видео и комментарии в Instagram, в которых упомянул антикоррупционную службу. По его словам, публикация касалась резонансного конфликта между владельцем донерной и посетительницей с детьми.

103
6
7
Комментарии

2 комментарий(ев)
Маряк
Маряк
Однозначно надо требовать возмещение репутационного и морального ущерба
09.10.2025, 19:12
fox1167
fox1167
"Сарсенбаев заявил о намерении потребовать моральную компенсацию"------Молодец Аза! 20 лямов требуй с них за каждый день проведённый в "бич-холле"
09.10.2025, 12:35
