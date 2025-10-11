Устали от антисанитарии в кафе? Специалисты из Мангистау рассказали, куда жаловаться

Қазақ тіліне аудару

С каждым годом в регионе увеличивается количество заведений, при этом не все они могут порадовать клиентов соблюдением правил санитарии. Корреспондент Lada.kz узнал у департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, как часто профильные специалисты проводят проверку точек общепита. Кроме того, представители ведомства разъяснили алгоритм действий для жителей региона в случае, если они столкнулись с вопиющими случаями.

Иллюстративное фото: Pixabay

Как часто в области проверяют заведения

По данным департамента, проверка с посещением объекта проводится в соотвествии с его эпидемической значимостью. Она определяется приказом министра здравоохранения РК от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ-220/2020 – «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Объекты общественного питания могут иметь высокую и низкую эпидемиологическую значимость.

К высокой относят заведения, насчитывающие более 50 посадочных мест, с производством, переработкой и реализацией пищевой продукции.

Точки общепита, в которых менее 50 посадочных мест, либо предприятия по производству заказных блюд, кулинарных изделий без посадочных мест, имеют низкую эпидемиологическую значимость.

В плановом порядке места, где больше 50 посадочных мест, проверяют не чаще одного раза в год. Там же, где меньше 50 посадочных мест, мероприятия проводятся раз в три года, в зависимости от оценки степени риска объекта. Кроме того, в обоих случаях возможны и внеплановые проверки, в том числе по обращениям граждан, - рассказали в ведомстве.

Как проводятся проверки заведений

На начальном этапе специалисты подают на регистрацию акт о назначении проверки в Генеральную прокуратуру РК. В документе указывают предмет проведения мероприятий и предъявляют проверочные листы с указаниями требований.

При проведении плановой проверки предприматель извещается за 30 календарных дней до ее начала, с указанием даты. При внеплановом порядке – за сутки до начала проведения мероприятий. Далее сотрудники в присутствии владельца либо законного представителя точки общепита проводят проверку на соответствие требованиям согласно приложенного проверочного листа. В случае подтверждения факта нарушения, послужившего основанием для проведения мероприятий, в зависимости от степени нарушения применяются соотвествущие меры, - сообщили санэпидемиологи.

Внеплановая проверка заведений без обращений от населения

В региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, в каких случаях общепит могут проверить внепланово, без обращений от граждан:

контроль устранения нарушений, выявленных по результатам расследования;

контроль исполнения предписаний об устранении выявленных в результате проверки нарушений. Это касается случаев, когда субъект контроля и надзора более одного раза не предоставил информацию об устранении выявленных проступков и (или) не устранил их;

требования прокурора по конкретным фактам, представляющим угрозу причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушения требований законодательства РК, неустранение которых представляет опасность для людей.

Как пожаловаться на антисанитарию в заведениях

При выявлении явных признаков и фактов нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на объектах общественного питания жители региона могут обратиться с жалобой в уполномоченное территориальное управление либо через Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан – E-otinish, прилагая достоверный материал к обращению.

