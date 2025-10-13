В «Caspi Bitum» опровергли информацию о причастности своих сотрудников к краже металла

Қазақ тіліне аудару

Вчера, 12 октября, появилась информация о судебном решении в отношении граждан, осуждённых за хищение арматуры с территории предприятия. В материале упоминалось, что речь идёт о работниках ТОО «СП Caspi Bitum». Пресс-служба завода прокомментировала информацию, передает Lada.kz.

фото с сайта caspibitum.kz/

По данным руководства предприятия, в данной публикации имелись неточности.

«Указанные в материале лица не являются сотрудниками ТОО «СП Caspi Bitum». Они работали в подрядной организации, выполнявшей работы на территории завода», — сообщили в компании.

На предприятии подчеркнули, что ТОО «СП Caspi Bitum» не имеет отношения к противоправным действиям указанных лиц и продолжает свою деятельность в штатном режиме.

Напомним, двух работников обвинили в серии краж на предприятии.