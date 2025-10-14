На переполненные автобусы жалуются жители пригорода Актау

Қазақ тіліне аудару

Жители пригорода ежедневно сталкиваются с одной и той же проблемой - автобусы маршрута №104 переполнены. Люди жалуются и просят власти увеличить количество транспорта, сообщает Lada.kz .

Фото жителей села Атамекен

По словам пассажиров, автобус №104, который курсирует между Актау и селом Атамекен, стабильно переполнен. Особенно тяжело приходится утром и вечером - в часы пик, когда люди едут на работу и возвращаются домой.

Каждый день как в консервной банке! На остановках не помещаемся, в салоне - дышать нечем. Почему не добавят автобусы?, - возмущаются пассажиры.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области пояснили, что по маршруту №104 ежедневно курсируют 7 автобусов с интервалом движения 23 минуты - с 06:30 до 20:10.

Там отметили, что переполненность наблюдается только в часы пик, а в дневное время пассажиропоток значительно ниже.

Если случаи переполненности происходят вне часов пик, просим сообщить об этом в управление. При необходимости будут выпущены дополнительные автобусы, - сообщили в ведомстве.

Контакты для обращений: 8 (7292) 31-90-70; 8 (7292) 31-90-41.

