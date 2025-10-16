Сменились главы ряда судов в Мангистау

Указом Президента страны назначены председатели четырех судов Мангистауской области. Новые руководители, по информции пресс-службы областного суда, представлены трудовым коллективам и правоохранительным органам, сообщает Lada.kz.
Назначения произведены Указом Президента РК в рамках плановой ротации руководителей судебных органов.
Актауский городской суд
Председателем Актауского городского суда назначена Айнур Кызылбаева.
Нового руководителя коллективу представил председатель Мангистауского областного суда Максут Текетаев, пожелав успехов в работе и отметив важность единообразия судебной практики и укрепления доверия общества к правосудию.
Трудовой путь:
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам
Председателем специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области назначен Сериккали Бердибеков.
Нового председателя коллективу суда представила председатель судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда Гулажар Бакытжанова, отметив необходимость единообразия судебной практики и укрепления авторитета судебной власти.
Трудовой путь:
Бейнеуский районный суд
Председателем Бейнеуского районного суда назначена Алтынай Усербаева.
Судью коллективу и представителям правоохранительных органов представил судья Мангистауского областного суда Айдарбек Тленов, пожелав успешной работы и подчеркнув значимость укрепления доверия к судебной системе.
Трудовой путь:
Каракиянский районный суд
Председателем Каракиянского районного суда назначена Замира Махитова.
Нового председателя коллективу суда представил судья коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда Нурсапы Примашев, который поздравил Замиру Махитову с назначением, пожелал успехов в работе и подчеркнул важность укрепления доверия граждан к судебной системе.
Трудовой путь:
Напомним, накакуне двое судей ушли в отставку в Мангистау.
Комментарии0 комментарий(ев)