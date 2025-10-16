Сменились главы ряда судов в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Указом Президента страны назначены председатели четырех судов Мангистауской области. Новые руководители, по информции пресс-службы областного суда, представлены трудовым коллективам и правоохранительным органам, сообщает Lada.kz .

Назначения произведены Указом Президента РК в рамках плановой ротации руководителей судебных органов.

Актауский городской суд

Председателем Актауского городского суда назначена Айнур Кызылбаева.

Нового руководителя коллективу представил председатель Мангистауского областного суда Максут Текетаев, пожелав успехов в работе и отметив важность единообразия судебной практики и укрепления доверия общества к правосудию.

Трудовой путь:

С 1997 по 2003 гг. - адвокат в Атырауской области;

с 2003 по 2025 гг. - судья Актауского городского суда Мангистауской области.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам

Председателем специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области назначен Сериккали Бердибеков.

Нового председателя коллективу суда представила председатель судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда Гулажар Бакытжанова, отметив необходимость единообразия судебной практики и укрепления авторитета судебной власти.

Трудовой путь:

С 2002 по 2007 гг. - главный специалист-секретарь судебного заседания Актауского гарнизонного военного суда;

с 2007 по 2008 гг. - специалист Мангистауского областного суда;

с 2008 по 2012 гг. - главный специалист организационно-аналитического отдела облсуда;

с 2012 по 2020 гг. - судья Мангистауского районного суда; с 2020 по 2025 гг. - председатель Каракиянского районного суда.

Бейнеуский районный суд

Председателем Бейнеуского районного суда назначена Алтынай Усербаева.

Судью коллективу и представителям правоохранительных органов представил судья Мангистауского областного суда Айдарбек Тленов, пожелав успешной работы и подчеркнув значимость укрепления доверия к судебной системе.

Трудовой путь:

С 2002 по 2015 гг. - главный специалист-секретарь судебного заседания Тупкараганского районного суда;

с 2015 по 2025 гг. - судья Бейнеуского районного суда.

Каракиянский районный суд

Председателем Каракиянского районного суда назначена Замира Махитова.

Нового председателя коллективу суда представил судья коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда Нурсапы Примашев, который поздравил Замиру Махитову с назначением, пожелал успехов в работе и подчеркнул важность укрепления доверия граждан к судебной системе.

Трудовой путь:

С 2009 по 2014 гг. - главный специалист-секретарь судебного заседания Актауского городского суда;

в 2014–2015 гг. - главный специалист аналитического и планового отдела Мангистауского областного суда;

в 2015 г. - начальник отдела кадров Мангистауского облсуда;

с 2015 по 2021 гг. - судья Жанаозенского городского суда;

с 2021 по 2025 гг. - судья Мунайлинского районного суда.

Напомним, накакуне двое судей ушли в отставку в Мангистау.