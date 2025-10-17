Вандалы не унимаются: поврежден Вечный огонь в Актау

Қазақ тіліне аудару

В Актау вновь зафиксирован акт вандализма. На этот раз пострадал Вечный огонь в Сквере Победы - один из главных символов памяти павших воинов, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Как рассказали местные жители, верхняя часть конструкции, а именно звезда, откуда пылает огонь, валялась в стороне.

Инцидент, скорее всего произошедший в ночь на 16 октября, вызвал возмущение горожан, ведь сегодня полиция сообщала о задержании мужчины, который в этом же сквере опрокинул несколько бетонных урн и повредил лавочки.

Пока неизвестно, связаны ли эти происшествия или речь идет о новом эпизоде вандализма.

Коммунальные службы восстановили повреждение.

Напомним, ранее вандала вычислили по горячим следам в Актау.



