«Вот это поворот»: власти объяснили вырубку деревьев ради детской площадки в Актау

Қазақ тіліне аудару

В Актаускм городском акимате прокомментировали ситуацию с вырубкой деревьев во дворе дома №33 в 1 микрорайоне, которая вызвала бурное обсуждение среди горожан, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По словам представителей акимата, деревья, срубленные на месте будущей детской площадки, были засохшими и не подлежали пересадке.

В рамках программы «Бюджет народного участия» в 2024 году реализуется 10 проектов, набравших по 50 и более голосов. Один из них – установка новой детской игровой площадки во дворе дома №33. Конкурс уже проведен, подрядная организация определена и приступила к монтажу оборудования.

Площадь площадки довольно большая, а рядом находились засохшие деревья и дикая растительность, которые нельзя было пересадить, поэтому было принято решение об их удалении, - пояснили в акимате.

Вместе с тем чиновники напомнили, что на прошлой неделе в Актау было высажено 100 новых деревьев, в том числе вдоль аллеи 33 микрорайона, где теперь появились акации и ясеня.

Власти также заверили, что работы по озеленению и благоустройству в городе будут продолжены – в каждом микрорайоне, на центральных улицах и в скверах.

Напомним, в 1 микрорайоне, по словам местных жителей, сегодня, 18 октября, началась вырубка деревьев ради строительства новой детской площадки.