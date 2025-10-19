Чиновники поддержали идею жителей Актау украсить высотки муралами

Қазақ тіліне аудару

Фото Lada.kz

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что в следующем году планируется нанести художественные изображения на пять многоэтажек вдоль центрального проспекта – это дома №18, 19, 20, 21 и 22.

Пока неизвестно, какие именно сюжеты будут изображены. Это определится после выделения финансирования и выбора подрядной организации, - пояснили в городском акимате.

Реализацией проекта займется отдел ЖКХ.

