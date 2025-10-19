Чиновники поддержали идею жителей Актау украсить высотки муралами

Идея горожан отказаться от сменных плакатов и украсить жилые дома 9 микрорайона муралами получила поддержку городских властей, сообщает Lada.kz.
В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что в следующем году планируется нанести художественные изображения на пять многоэтажек вдоль центрального проспекта – это дома №18, 19, 20, 21 и 22.
Пока неизвестно, какие именно сюжеты будут изображены. Это определится после выделения финансирования и выбора подрядной организации, - пояснили в городском акимате.
Реализацией проекта займется отдел ЖКХ.
Напомним, ранее жители Актау предложили заменить плакаты на фасадах домов муралами. Подробнее – по ссылке.
