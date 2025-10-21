АО «Самрук-Қазына» создало внучатую компанию с капиталом в 16,6 млрд тенге

Қазақ тіліне аудару

АО «Phystech II», которая принадлежала Кайрату Боранбаеву, создала в МФЦА компанию North Karazhanbas Ltd. (Северный Каражанбас), передает Lada.kz .

Илллюстративное фото sk.kz

Уставной капитал новой компании составляет 16,6 млрд тенге. Об этом сообщает Telegram-канал Finmentor.kz.

Ранее Phystech II представил планы по разработке первого блока месторождения Северные Бузачи и Юго-Западного участка месторождения Каражанбас Северный до 2078 года. Вторым акционером North Karazhanbas Ltd. выступает MGA Holding Ltd., чьим учредителем является Мырзагарина Гульмарал Амангельдикызы.

Напомним, бывшую нефтяную компанию Кайрата Боранбаева в Мангистау приватизируют в 2025 году. Нефтяную компанию Кайрата Боранбаева - «Phystech II» выкупили за 8,1 млрд тенге. Нефтяная компания в Мангистау перешла государству. Три ночи провели в степи нефтяники АО «Phystech II» в Мангистау.